Autoridades reportan el asesinato de 2 mujeres en menos de 24 horas, una víctima fue estrangulada - Diario Digital Cronio de El Salvador

Kingston, Jamaica.- El Ministerio de Salud de Jamaica confirmó hoy el primer caso importado de coronavirus COVID-19 en el país; una mujer supuestamente con doble ciudadanía que visitó Reino Unido, publicó el diario Jamaica Observer.

El titular del sector, Chris Tufton, informó que fue examinada en el curso normal de actividades en el puerto de entrada, pero no tuvo síntomas hasta días después de llegar y posteriormente visitó a su médico.

Tufton significó que actualmente el ministerio rastrea a las personas que entraron en contacto con la paciente, y todos están siendo aislados en sus hogares para observación, según el periódico.

Posteriormente las autoridades sanitarias darán más detalles sobre el caso y los protocolos a seguir. Jamaica intensificó los procedimientos sanitarios y de prevención ante el avance mundial del COVID-19 y su irrupción en el continente americano.

