Te ofrecemos estos sabores que bajan la ansiedad y el estrés en tiempos de emergencia mundial - Diario Digital Cronio de El Salvador

Con la pandemia ocasionada por el COVID-19, la vitamina C ha sido uno de los suplementos más recurridos para prevenir el contagio, ya que es inevitable la asociación entre dicha vitamina y su uso cuando hay resfriados.

La vitamina C es un potente antioxidante que puede proteger las células frente a los efectos de los radicales libres, también es uno de los nutrientes que nuestro sistema inmunológico necesita para funcionar correctamente, aunque no es el único.

Investigaciones demuestran que para un funcionamiento correcto de tus defensas no te pueden faltar estos nutrientes: aminoácidos esenciales, ácido linoleico, vitamina A, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, hierro, zinc, cobre y selenio.

El sistema inmunológico que funciona correctamente es tu defensa natural combate y destruye organismos extraños invasores (antígenos), no solo virus, sino también de bacterias y otros cuerpos extraños.

Entonces, ¿sirve consumir vitamina C?

Además de fortalecer nuestras defensas, el cuerpo necesita vitamina C para:

Formar proteína que produce vasos sanguíneos, piel y músculos.

Ayudar a que el cuerpo absorba y almacene hierro.

Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes

Las mejores fuentes de vitamina C son las frutas y verduras

Como el cuerpo no produce vitamina C, necesitas obtenerla de la dieta, las mejores fuentes son las frutas y verduras señala la Oficina de Suplementos Dietéticos.

¿Cuánta vitamina C necesito?

La recomendación de ingesta es de 90 mg para hombres adultos y 75 mg para mujeres adultas.

La vitamina C y el COVID-19

No hay evidencia que compruebe que la vitamina C evite o trate una infección por coronavirus, pero de manera experimental está siendo administrada a pacientes hospitalizados.

De acuerdo a The National Institutes of Health, en la mayoría de las personas los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de resfriarse. Sin embargo, podrían sufrir resfriados duración levemente menor o síntomas algo más leves.

Con el antecedente de que la deficiencia de vitamina C está relacionada con el aumento del riesgo y la gravedad de las infecciones por influenza, además del tratamiento experimental con esta vitamina a enfermos del coronavirus en Shanghai, actualmente se aplican altas dosis de esta vitamina a pacientes hospitalizados por COVID-19 en Estados Unidos.

Hay investigaciones en marcha para determinar la eficacia clínica y la seguridad de la vitamina C para la neumonía viral a través de ensayos controlados aleatorios.

