Diabetes y coronavirus: Hábitos de alimentación que ayudan a combatir el contagio - Diario Digital Cronio de El Salvador

Crema de calabacín con queso de Karlos Arguiñano . Después del empacho instagramero de dulces de Semana Santa, la receta más vista de mi blog resulta que es esta crema de calabacín 😂😂😂 . Como siempre, receta rica y sencilla, lo tiene todo! 👌🏻 . . Ánimo y fuerza! 💪🏻 . . . Ingredientes para 4-6 personas: 3 calabacines 1 puerro 2 patatas 3 zanahorias 1 brócoli 100 grs de queso sin lactosa Agua Aceite de oliva Sal Elaboración: 1.- Limpiar y picar el puerro y rehogarlo en una cazuela con un chorrito de aceite. 2.- Picar los calabacines, las zanahorias y el brocoli y añadirlos a la cazuela. 3.- Pelar y trocear las patatas y agrégalas. 4.- Sazonar y cubrir con agua. 5.- Dejar cocinar durante 12-15 minutos. 6.- Colar la mayor parte del caldo, añadir el queso y triturar con la batidora eléctrica.