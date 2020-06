ALERTA | El sexo es vía de contagio incluso tras superar la enfermedad del coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

Muchas personas usan el ibuprofeno como un medicamento común para aliviar algún dolor de cabeza o para la fiebre. Sin embargo, su abuso puede ocasionar problemas serios.

Por eso es importante evitar la automedicación cuando no estamos del todo seguros de qué es lo que padecemos. En estos casos será mejor acudir con un médico.

Efectos de la automedicación

El ibuprofeno es un arma de doble filo. Si bien es un medicamento muy común en los hogares, su uso, o mejor dicho, su abuso puede generar otros problemas de salud. El riesgo crece si se están consumiendo otros medicamentos.

Según un artículo al ingerir grandes dosis de este medicamento, aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón, así como otros problemas coronarios. Quienes usan anticoagulantes y toman ibuprofeno pueden correr el riesgo de sufrir un infarto y de tener sangrado constante.

No mezclar

Hay que evitar consumir ibuprofeno si se está cumpliendo algún tratamiento médico o si se ingieren medicamentos como meloxicam, naproxeno, ketorolac o incluso diclofenac, según un estudio publicado por la Journal of the American College of Cardiology.

El riesgo de sufrir un ACV incrementa si se llega a mezclar su consumo con estos medicamentos. Por otro lado, quienes tienen problemas en el hígado o los riñones deben evitar su consumo, al igual que las mujeres embarazadas.

Cómo ingerirlo

De acuerdo a la Agencia Nacional de Medicamentos de Francia, se debe usar una dosis mínima durante un periodo corto, y suspender su uso cuando el dolor pase. Si en 3 días no se ha detenido la fiebre o en 5 no ha pasado el dolor, se debe suspender su uso.

En todo caso, antes de automedicarse, ante cualquier malestar o dolor, es necesario acudir a un médico para determinar las causas y recibir el tratamiento apropiado. Así puedes asegurar que tu bienestar y salud no se verán afectados.

