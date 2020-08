ADVERTENCIA | Entérate cuáles son problemas de salud que generan las sopas instantáneas

El consumo de sopas instantáneas como las Maruchan pueden provocar dolor de cabeza, taquicardia sofocación y adormecimiento de la boca, dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México.

Una publicación del periódico El Universal detalla que la institución llegó a esa conclusión por la cantidad de sabores artificiales que tienen estas sopas, los cuales no son buenos para el organismo debido a la saturación de sodio y otros compuestos.

Estas afirmaciones fueron publicadas en la revista de la institución correspondiente a agosto la cual fue titulada “Daño instantáneo ¿Sabes qué contienen las sopas instantáneas y si es saludable consumirlas?” en la que también se publicaron imágenes con la marca Maruchan Instant Lunch, según consignó el referido medio.

Otras afectaciones que supuestamente producen son dolor en el pecho, sudoración, debilidad y hasta dificultad para respirar las cuales son atribuidos al glutamato monosódico, detalló el medio en su publicación.

“Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes que no son buenos para tu organismo”, dio a conocer Profeco, consignó el medio.