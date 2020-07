“La Chilindrina” reveló el increíble motivo por qué Chespirito canceló ‘El Chavo del 8’

Pese a que fue grabado entre 1971 y 1980, ‘El Chavo del 8’ continúa siendo uno de los programas más vistos por el público latinoamericano. La serie ha trascendido los tiempos y también el público. Aquellos que disfrutaron del divertido vencindario en dicha época, hoy tienen a sus hijos o incluso nietos viendo exactamente lo mismo y riendo sin parar.

La Chilindrina, aclaró si fueron los problemas económicos los que orillaron al productor a terminar con el proyecto que tuvo éxito a nivel internacional. En entrevista con el presentador argentino Guillermo Andino para América TV, La Chilindrina explicó que no fueron problemas económicos entre Roberto Gómez Bolaños y el resto del elenco – Rubén Aguirre, Angelines Fernández, Édgar Vivar, Ramón Valdés y Florinda Meza- los que acabaron con el sketch.

La famosa contó que el fin de esta serie mexicana se dio porque Roberto Gómez Bolaños se sentía demasiado grande para seguir interpretando un personaje de niño –El Chavo del 8–.

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, compartió la actriz. Reveló que se sintió mal tras enterarse que El Chavo ya no iba a volver a la televisión:

“Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho”, agregó. (Milenio)