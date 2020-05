“Juan Gabriel está vivo”: la verdad detrás del video viral de la supuesta reaparición del Divo de Juárez - Diario Digital Cronio de El Salvador

“Juan Gabriel está vivo” fue la frase que se reprodujo de manera incesante en las redes sociales de México este domingo por la tarde, pero la realidad no tiene nada que ver con una resurrección del Divo de Juárez.

Usuarios en Twitter e Instagram reprodujeron un material que pronto se hizo viral en el que, supuestamente, Juan Gabriel aparecía.

Reaparece el divo de Juárez. Este hombre dice ser Juan Gabriel. pic.twitter.com/g7KD0AsLdJ — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 11, 2020

“No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, dice el supuesto Juan Gabriel, quien luce calvo y con un rostro un tanto más redondo.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo de 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”, añadió. Juan Gabriel murió en agosto de 2016 (Fotografía, Instagram: @juangabriel)

Con ese mensaje, Juan Gabriel parecía admitir la leyenda a su alrededor, luego de que Joaquín Muñoz asegurara que el cantante fingió su muerte en agosto de 2016.

Y aunque sí existían similitudes entre ambos hombres, también resultaba claro un extraño movimiento en la boca del supuesto Juan Gabriel.

Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, descartó que el cantante estuviera vivo y que el hombre del video sea un imitador.

En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Pous explicó que todo se trató de un material manipulado mediante una aplicación. Guillermo Pous es el representante legal de la familia de Juan Gabriel

Comentó que algo similar ocurrió con Barack Obama hace un par de años, en un incidente que entró en la categoría de lo deepfake.En realidad no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto

Pous descartó que vayan a emprenderse acciones legales por la difusión de este material. Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer

Añadió que aun cuando se supiera quién fue directamente la persona que lo realizó, en primer lugar sería “el encargado de la 4T” (es decir, el presidente de México) el que debería tomar acciones, pues se ha dicho que “por ellos fingió su muerte (sic)”. Se dijo, desde diciembre de 2018, que Juan Gabriel “reaparecería”(Foto: YouTube JuanGabriel)

En el caso de la familia del Divo, podrían iniciar un proceso por “uso no autorizado de imagen”, pero lo ve bastante complicado.

El abogado cree que la gente sigue pensando en que Juan Gabriel está vivo porque era un “ícono internacional” y quienes han defendido esa teoría en medios solo desean “tener reflectores enfrente”, pero en realidad “no hay razón alguna para que fingiera su muerte, era feliz con lo que hacía”.

El malententido con AMLO

Pous también se refirió a lo ocurrido con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, protagonizaron un video para enviar felicitaciones por el Día de las Madres que acompañaron con un clip de Juan Gabriel interpretando Amor eterno en Bellas Artes.

Sin embargo, horas después el material ya no estaba disponible en las redes oficiales de presidencia por no tener la autorización. Juan Gabriel en Bellas Artes

Pous comentó que nunca hubo dolo por parte del Gobierno de México, sino una confusión con los términos.

Explicó que funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de Derechos de Autor solicitaron de manera oficial el uso del video.

La autorización, según el abogado, se otorgó de manera gratuita y en conjunto con la compañía disquera y la Sociedad de Autores y Compositores. Juan Gabriel volvió a ser noticia esta semana (Foto: Twitter soyjuangabriel)

El problema fue que les solicitaron autorización para transmitirlo en el mensaje, pero no se especificó que sería puesto en plataformas y redes.

Entonces se hizo una extensión de la autorización “para que el mensaje se mantuviera las siguientes 24 horas y de manera posterior se retirara”.

El abogado consideró que este incidente es importante porque demuestra la importancia de solicitar una autorización antes de emplear una obra, pues el presidente de México lo hizo así.

“Cada vez que un político quiera usar una obra ya tiene claro debe solicitar autorización y si fuera el caso pagar”.

Asuntos legales pendientes Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel fingió su muerte (Foto:YouTube TVazteca, Juangabriel)

Al final de la entrevista, Pous reveló cuáles son los procesos pendientes relacionados con Juan Gabriel.

Uno de ellos es la entrega de propiedades por parte de Pablo Aguilera, hermano del cantante, a favor de Iván Aguilera, el heredero de Juan Gabriel. Dichos inmuebles se encuentran en Parácuaro, Michoacán.

Tampoco Silvia Urquides ha entregado las propiedades. En este caso el proceso aún no termina porque apenas fue notificada del proceso en su contra. La demanda por daño moral contra Joaquín Muñoz sigue en pie.

