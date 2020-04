Jennifer López presume su anatomía con un conjunto de lencería rosa durante su cuarentena - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

💥📸 #Jlo comparte un texto con poderosas palabras 👉 “Nos dormimos en un mundo y nos despertamos en otro. De repente, Disney no tiene magia, París ya no es romántico, Nueva York ya no se levanta, La muralla china ya no es una fortaleza y la Meca está vacía. Los abrazos y los besos de repente se convierten en armas, y no visitar a padres y amigos se convierte en un acto de amor. De repente, te das cuenta de que el poder, la belleza y el dinero no valen nada, y no pueden obtener el oxígeno por el que estás luchando. El mundo continúa su vida y es hermoso. Solo pone a los humanos en jaulas. Creo que nos está enviando un mensaje: "No eres necesario. El aire, la tierra, el agua y el cielo sin ti están bien. Cuando regresen, recuerden que son mis invitados, no mis amos"