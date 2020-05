FOTOS - VIDEO | Dorismar se lanzó a la piscina en tanga y terminó flotando de espaldas en topless - Diario Digital Cronio de El Salvador

Los fans de Khloé Kardashian están sobresaltados por el nuevo rostro que ha presumido la menor de las Kardashian en Instagram. ¿Cirugía estética o abuso de filtros en redes sociales? Nadie sabe a ciencia cierta qué pasado, ni cuál es la intención de Khloé al aparecer así en la red.

Lamentablemente muchos de sus seguidores y haters están reaccionado de manera negativa ante su publicación. Los más atrevidos están compartiendo fotografías de Khloé en donde se puede ver cómo era verdaderamente su rostro cuando a penas empezaba su vida de celebridad gracias al reality Keeping Up With The Kardashians.

Qué onda Khloe tiene todo desacomodado parece un Picasso https://t.co/wWcaNfcaqD





— Picardi B (@_Ummagummas) May 23, 2020

Aquí les compartimos algunas reacciones de fans y haters de esta joven celebridad.

So when did E! recast Khloe Kardashian on @KUWTK?! pic.twitter.com/UOcnXquyvm — Leigh Van Bryan (@LeighBryan) May 23, 2020

Am I trippin or she really just morphed herself into Malika!!!!!!!! ??? pic.twitter.com/mNCI1MQlw9 — 🥀 (@DEARWH0EVR) May 23, 2020

I like Khloe's new face pic.twitter.com/5GFogPL5Kv — dior (@nesu_m) May 23, 2020

