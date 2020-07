FOTOS/ Se viralizan imágenes de la guapa Idubina Rivas, Miss El Salvador 2015, tomando el sol en una playa nudista

La Miss El Salvador 2015, Idubina Rivas, publicó recientemente unas imágenes en las que se le observa disfrutando del sol en una playa solitaria, provocando sensaciones a sus miles de seguidores.

Las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, fueron captadas en Gunnison Beach Sandy Hook, New Jersey, una playa en la que está permitido tomar el sol con poca o sin nada de ropa.

La joven salvadoreña aprovechó el clima y el lugar para desprenderse el top y sacarse unas inusuales postales a las que añadió un fuerte mensaje para sus seguidores:

“Freedom is a state of mind: la libertad es un esta mental”, luego añadió, “Libérate de los estereotipos que no te dejan ver más allá́. Libérate de los prejuicios que no te dejan ser lo que en verdad eres por el miedo del que dirán. Libérate de todo lo que no es saludable, abre tu mente, conoce, explora. Deja atrás las ataduras y cargas que no te dejan volar”.

Pese a la pandemia por Covid-19, algunas ciudades de la nación norteamericana ha mantenido abiertos algunos sitios turísticos.

Idubina actualmente radica en los Estados Unidos, donde se desempeña como una prestigiosa modelo y a sus casi 25 años, ya es un reconocida por engalanar las pasarelas internacionales.