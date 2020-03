FOTOS: Sara Corrales posa con un enterizo deportivo tan ceñido, que delinea perfectamente su retaguardia - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

No soy de las personas que les gusta sentarse a esperar a ver si algún día se cumplen sus metas como magia 🔮! Soy de las personas que actúa en el momento, lucha, se esfuerza y los hace realidad. No es fácil, duele muchas veces el intentarlo, se necesita mucha berraquera para no caer en el intento, pero se siente una satisfacción inmensa conseguirlo al final. No pierdas tu meta, ve por ella. (No hablo sólo del gym, hablo de la vida en general 😉) . . #animalx #medellin #gym #body #saracorrales #actress #model #fitness #workout