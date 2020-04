FOTOS | Paralizaban el tráfico por salir a la calle sin sostén, hoy impactan descalzas y sin maquillaje - Diario Digital Cronio de El Salvador

Xavier Ortiz fue uno de los galanes más cotizados de los años 90 en México y Estados Unidos. Como integrante del grupo Garibaldi conquistó a Patricia Manterola y rompió corazones por doquier, pero ahora como millones de personas, pasa momentos económicos muy difíciles.

Sin trabajo y lejos de su hijo, Ortiz expresó que para salir adelante ha empezado a vender cubrebocas y gel antibacterial.

Xavier Ortiz vende gel antibacterial y cubrebocas para aminorar la crisis económica por la que pasa. #Ventaneando 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/YNguN1nZ1E — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 22, 2020

“Eventos no hay, no se puede juntar la gente, entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”, dijo a la prensa mexicana.

“Todo el mundo está haciendo esto, a veces un centavo, porque son negocios de centavos… está complicado”, agragó.

Actor teatral, Xavier dijo que no ha llegado al extremo de no tener dinero, pero está muy preocupado. “Gracias a Dios tengo una ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”.

“Mucha gente me ha estado ayudando a eventos pequeñitos y te ganas tus cinco, diez mil pesitos. Sí, la verdad la estoy pasando bastante duro”.

Para rematar, Xavier contó que no ha podido ver a su hijo, lo que lo tiene al borde de las lágrimas.

“Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto. Lo he tratado de hacer a través de sus hermanos, mi ex suegra está ocupada. No lo he podido ver y sí me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”.

