FOTOS | Miss El Salvador 2015, Fátima Idubina Rivas, tomó el sol en topless en una playa nudista de EE.UU.

Miss El Salvador 2015, la bella Fátima Idubina Rivas, quien es además una prestigiosa modelo radicada en Estados Unidos, publicó recientemente dos fotografías disfrutando del sol en una playa solitaria y sus seguidores la han llenado de halagos.





La modelo salvadoreña escribió un mensaje positivo para sus seguidores en su cuenta de Instagram: “LIBÉRATE. Libérate de los estereotipos que no te dejan ver más allá. Libérate de los prejuicios que no te dejan ser lo que en verdad eres por el miedo del que dirán. Libérate de todo lo que no es saludable, abre tu mente, conoce, explora. Deja atrás las ataduras y cargas que no te dejan volar”, dijo.

Con 25 años, Idubina ya es un reconocida modelo de las pasarelas internacionales.

Las imágenes fueron compartidas en su red social el pasado uno de julio, pero no especifica si fueron tomadas ese día. Algunas ciudades de Estados Unidos ha mantenido abiertos algunos sitios turísticos pese a la pandemia.

Sandy Hook es la playa que Iduvina eligió para hacer sus fotos toplees. Esta es una playa nudista en la costa de Nueva Jersey.

La joven salvadoreña participó en 2019 el Maxim Cover Girl, un certamen para ser la imagen de una reconocida revista de caballeros.