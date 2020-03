FOTO – VIDEO: La tanga tan pequeña, que se pierde entre los encantos de Lis Vega - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

SOY MUCHO PARA UNOS Y POCO PARA OTROS ,LO MAS IMPORTANTE ES QUE SOY SUFICIENTE PARA MI MISMA, PORQUE MI IMAGEN ERES TU QUIEN SE LA HACE, PERO MI VIDA SOY YO QUIEN LA VIVE. #OMNAMAHSHIVAYA #OM BRONCEANDO EL CUERPO, 🔥🔥🔥🔥🔥 #FITMOTIVATION #FITNESSDANCER #FITNESS #FIT #MOTIVACIÓNFITNESS #VIDAFIT #EXATLON #POWERWOMAN #SISEPUEDE #DISCIPLINA #CONSTANCIA #PASION #DIETA #RUTINAS #CUBANA #ACTRIZ #CANTAUTORA #CUBA #MEXICO #CUBANOSPORELMUNDO #REGUETON #MALANDRA #ALBUMHERMANDAD #PLATAFORMASDIGITALES #SINMIEDO