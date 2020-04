Aracely Arámbula sin sostén: "La Doña" recordó una fotografía donde aparece semidesnuda - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

Tan maravillsos recuerdos que tengo de esta gran puesta en escena #Unpicasso gracias por recordármelo ✨🙏🏻✨#QuevivaelTratro 🎭 #Repost @aracelyfansrd with @get_repost ・・・ #TBT de la Musa más admirable y bella de nuestro mundo 😍 @aracelyarambula ✨💃🏼✨ seduciendo con su mirada y su curvilínea figura 😍. Aqui como #MissFischer de la obra teatral #UnPicasso.