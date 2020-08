VIDEO | Perrito ‘rebelde’ no quiere regresar a casa y le hace berrinche a su dueña en plena calle

Una joven y su perro protagonizaron un hilarante momento en plena vía pública que se volvió viral en YouTube.

La mujer le dijo a su perro que volverían a casa porque era muy tarde, sin embargo, lo que no imaginó la dueña del can es que su ‘engreído’ la sorprendería con un particular ‘berrinche’ rehusandose a volver al hogar.

Según relató la propietaria del can en YouTube, su mascota llamado Kiki estaba muy feliz de volver a salir a las calles después de la cuarentena, y con ayuda de su novio lo sacó a pasear, pero al parecer su perrito extrañaba mucho la calle y cuando se disponían a volver se tiró al suelo para impedir a toda costa que eso ocurriera.

En las imágenes virales de YouTube se observa cómo la mujer jala a su travieso perro por toda la calle, debido a que él se negó a obedecer las órdenes de su dueña para regresar a casa, y en vez de ello, prefirió seguir deambulando por la zona. Asimismo, este particular episodio llamó la atención de la pareja de la joven quien no dudó en sacar su celular y grabar la cómica escena.

“Tratamos de cargarlo, pero no pudimos manejarlo porque era muy pesado. Entonces traté de jalar de él por la pista, pero era más difícil. Sin embargo, no podemos culparlo a él le gusta estar en la calle”, fue la descripción del autor del clip viral en YouTube tras compartir el video de su mascota, el cual ya tiene más de 4 mil vistas en la popular plataforma.

Por su parte, los usuarios en las redes sociales no pararon de reír con el divertido material audiovisual y resaltaron el singular comportamiento del perro para evitar regresar a la casa.

“Qué travieso”, “Se pasó con su berrinche”, “Este video es lo más divertido que he visto”o “Le hizo pasar vergüenza a su dueña”, fueron algunos de los comentarios en YouTube por parte de los internautas tras reproducir el video viral, el cual se ha vuelto tendencia en México, España y Estados Unidos.