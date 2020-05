VIDEO | Mónica Casamiquela prefiere que la mate el covid-19 a estar en cuarentena domiciliar - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una de las conductoras del programa Liberadas, Mónica Casamiquela, manifestó que preferiría contagiarse de la mortal enfermedad del coronavirus o covid-19, que permanecer encerrada en casa cumpliendo la cuarentena que impuso el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, para evitar la rápida transmisión comunitaria de ese virus.

Las cuatro conductoras trataron el tema: «El mundo ya no va a ser el mismo por el coronavirus», fue momento oportuno para que Mónica Casamiquela dijera que se arriesga a que le de coronavirus a seguir en cuarentena domiciliar.

«Si me tiene que dar el covid-19 que me de. Que me voy a morir de eso, que me muero de una vez, pero el encierro ya no lo aguanto y si de algo me tengo que morir, si va a ser por covid-19 pues aquí estoy, que me agarre con las botas puestas y que me mate», manifestó Casamiquela.

«Que me agarre ya, pero el encierro ya basta y el encierro para mi ya no. Llegamos un momento en decir que ya no aguanto y si me tiene que dar esta babosada que me de», aseveró.

Este vídeo fue colgado en redes sociales y fue recriminada por su desatinado comentario.

Cuando @monicaTCS se infecte de #CODVID19 le mostraremos este video para que se alegre que le dio el virus.



Al presidente @nayibbukele le pedimos que NO le vaya a dar ninguna atención médica a esta mujer.



NO SE LO MERECE POR BRUTA pic.twitter.com/H3pi8VbJSG — Mr Elegante 🕺🥂 (@MrElegantesv) May 5, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook