VIDEO/ Ana Maldonado, la migueleña conocida como “la mujer sobre el taxi” cambia su look

Ana Maldonado popularmente conocida por los salvadoreños como “la mujer sobre el taxi en San Miguel”, compartió en sus redes sociales un nuevo video en el cual se muestra una transformación de un giro de 180 grados en manos de expertos de belleza.

La migueleña dijo adiós a los rizos que la caracterizaron cuando su popularidad creció al viajar sobre el capó de un taxi en movimiento por San Miguel.

El cambio de look estuvo a cargo de especialistas con preparación en Europa y Latinoamérica, según comentó. A menos de 24 horas de haber compartido el video de su transformación ya tuvo más de 5,000 reproducciones y ha tenido más de 300 comentarios, incluso de salvadoreños residentes en ciudades de Estados Unidos como Florida, Manchester y Maryland.

“A todos quiero agradecerles por esos mensajes de apoyo y cariño; no había dado la cara antes de salir de la cárcel hasta ahorita. Quiero agradecerles por sus oraciones y por estar pendientes de mí”, dijo.

“Hoy me vine a dejar consentir, están viendo qué bonita me veo haciéndome un cambio de look donde mi amiga Lorena Flores que es una estilista profesional”, agregó.

“Me dejé consentir por ella por su trayectoria académica realizada en Europa y Latinoamérica. ¿Verdad que se ve el cambio?”, fueron las palabras que compartió con cientos de personas que se conectaron.

Ana comentó que para atender la demanda de ciudadanos que están interesados en saludarla comenzará a trasmitir videos en vivo a través de sus redes sociales.

Posted by Maldonado Ana on Thursday, 6 August 2020

Nota de: El Salvador Times