Novia horrorizada al descubrir qué pasó con su anillo de boda horas antes de la ceremonia - Diario Digital Cronio de El Salvador

Con una volqueta llena de globos, con flores en las manos, con peluche y con grandes pancartas, un hombre llegó a pedirle perdón a su esposa en frente de su casa y al ritmo de la canción ‘un siglo sin ti’ de Chayanne.

Al parecer, el hecho se presentó en el departamento del Cesar, Colombia, y ha logrado dar la vuelta en las diferentes redes sociales, pues varios de los vecinos, que presenciaron esta gran forma que pedir perdón, tuvieron su celular en mano grabando todo.

“Soy un ser humano con virtudes y defectos que ha entregado todo por ti, luchando para hacerte muy feliz, pero también he soportado, perdonado y comprendido todos tus errores. El amor todo lo puede y si no es así no es amor”, fue parte del texto que se logra ver en una de las pancartas que tiene algunas fotografías.

El hombre arrodillado y cantando, esperaba la salida de la mujer, sin embargo, en el video que se ha viralizado en redes sociales no se logra ver si logró que lo perdonaran o no.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero la gran pregunta que varios se hacen es: “¿qué habrá hecho ese hombre para que se disculpara de esa forma?”

https://www.facebook.com/watch/?v=871267476711615

Comparte esto: Twitter

Facebook