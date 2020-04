"No quiero ver a machos barriendo, trapeando, lavando platos": las tristes expresiones de Billy Calderón para comprobar que es hombre y ganar audiencias en TV - Diario Digital Cronio de El Salvador

Sin duda, nuestro país vive momentos difíciles al enfrentar, al igual del resto del Mundo, la pandemia del coronavirus. Mientras el Gobierno, la ciudadanía y las empresas luchan por mantener el orden y buscar soluciones a los problemas que se han generado, un presentador de un programa matutino de Telecorporación Salvadoreña, específicamente del programa «Viva la Mañana», Billy Calderón, tuvo unas desafortunadas expresiones que muchos ya catalogan de machistas, nefastas y ridículas.

El presentador, junto a otros compañeros del espacio televisivo, discutían en una sección que llamaron: Amigo Date Cuenta: Macho en Cuarentena. Fue en ese espacio, cuando Calderón dijo que el «macho» salvadoreño «Siempre debe ser ese hombre respetable en su casa.. Yo no quiero ver a esos machos barriendo, trapeando, lavando plato platos… nooo, eso no es posible, lavando platos… mandando fotos o subiendo fotos lavando platitos», dijo.

¿Machos en cuarentena? Me quedé sin palabras para describir la clase de contenido que permiten transmitir en su programa @vivalmtcs. ¡QUÉ HORROR! Alguien que le diga al productor que estamos en el 2020.

Y pese a que las reacciones han sido fuertes en contra del presentador, para Calderón no fue suficiente y agregó: «No quiero decir que no va a colaborar, ahora si viene la esposa y le dice amor cámbieme el foco porque no alcanzo… le cambia el foco, PERO HASTA AHÍ».

Muchos expresaron su repudio por tales declaraciones, haciendo énfasis en que esta es una situación que debe unir a la familia, en la que todos los integrantes deben comprometerse con tareas para sacar adelante la cuarentena, y no es precisamente invitando a los hombres a fomentar una posible violencia doméstica contra la mujer o los hijos.

«Eso de amor… lávame los platos, amor trapéame, amor arregle la cama, amor barra, amor mire al niño, amor mire acá, mire amor cocine, nooo no puede ser eso compañeros…. Yo pienso de que ustedes no hacen eso». Sin duda Calderón tendrá que enfrentar el juicio de su teleaudiencia, especialmente del sector femenino por sus declaraciones machistas. Lo triste es que sus tres compañeros se rieron y burlaron de las declaraciones.

Las redes han explotado en comentarios desaprobando a Billy Calderón, aquí algunos de ellos:

¿En serio pasaron eso en TV? Y habla de cambiar focos como una tarea de machos… ¿Colaborar? Que cabrón. Ese maje ha de ser de los que nisiquiera sabe usar la lavadora, encender el horno o lavarse los calzoncillos. — Mario Gómez (@mxgxw_alpha) April 16, 2020











