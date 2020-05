Maestra de un colegio envía video íntimo a un alumno y se hace viral - Diario Digital Cronio de El Salvador

Europa lentamente empieza a vivir la “nueva normalidad” post pandemia de coronavirus. Ante el temor de una segunda ola del Covid-19, los países del Viejo Continente están enfocados en que la gente mantenga la distancia social mínima para evitar contagios.

Y en esta política, Alemania lleva la delantera al ser uno de los primeros países en reabrir su comercio, después de una excelente política de contención del virus.

Alemania quiero seguir abierta, pero consciente que el peligro del rebrote del coronavirus está latente. Este sentir lo tomó la cadena de comida rápida Burger King, quien Lanzó coronas de cartón los suficientemente grandes como para mantener la distancia social.

La idea es que la gente las use mientras come y así no pueda acercarse y burlar la distancia de seguridad

Comparte esto: Twitter

Facebook