Buscan a Dylan y hallan a 23 niños víctimas de trata en Chiapas

En San Cristóbal de las Casas, 23 niños fueron rescatados de una vivienda durante un cateo realizado en ese municipio de Chiapas.

“Llevamos a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el barrio de Tlaxcala que nos permitió liberar a 23 menores que se encontraban al interior del domicilio y que estaban siendo cuidados por tres personas del sexo femenino”, informó el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

Jorge Llaven, fiscal del estado, dijo que ese hallazgo se logró gracias a una denuncia anónima en la que se aseguró que en ese lugar se encontraba Dylan Esaú Gómez, un niño de dos años que fue robado por una adolescente hace 22 días afuera del mercado de municipio de San Cristóbal; sin embargo, entre ellos no estaba Dylan.

De acuerdo con versiones de vecinos, no veían actividades sospechosas, pues aseguran que es común que se renten casas para familias numerosas en ese municipio.

Las autoridades precisaron que los niños, cuyas edades van de los tres meses hasta los 15 años, presentan alto grado de desnutrición.

La mayoría de ellos eran obligados a trabajar en cruceros y mercados vendiendo dulces y artesanías.

“De acuerdo a las entrevistas que se hicieron a los menores, les obligaban a regresar con una cuota mínima de dinero para que tuvieran derecho a alimentos y a dormir en la casa”, dijo Llaven.

Las tres mujeres detenidas fueron llevadas a centros de reinserción social número 14 “El Amate” en el municipio de Cintalapa bajo los cargos de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados.

Los menores ya están en el DIF estatal y hasta ahora ninguna persona ha llegado a reclamarlos por lo que las autoridades ya realizan la búsqueda de sus familiares.

PIDEN APOYO A AMLO

Juanita Pérez, madre de Dylan, llegó a Ciudad de México y se apostó frente al Palacio Nacional con una manta que mostraba el rostro de su hijo y una petición de ayuda para encontrarlo.

“El día 30 cuando me lo robaron, llevaba un pantaloncito rojo y un suéter rayado de estambre de color azul, gris con negro, así él iba vestido. Me han dado todo el apoyo de la Fiscalía de Chiapas, pero hasta el momento no tengo noticias de mi hijo por eso vengo aquí, para pedir el apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador que me ayude en esta búsqueda”, expresó entre lágrimas la madre del menor desaparecido.

PEQUEÑOS SE LLEVAN A OTROS, SEGÚN VIDEO

En un video de una cámara de vigilancia de una tienda se ve cómo una niña de unos 13 años tomó a Dylan, quien presuntamente habla la lengua indígena tzotizl, y se lo llevó, lo que indica que tal vez utilizan a menores para robar a otros.