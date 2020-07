Sin sesión, sin acuerdos, sin herramientas legales en el gobierno y los casos de coronavirus continúan en aumento

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa suspendió la sesión donde decidirían qué herramientas legales le otorgarían al Gobierno del Presidente Bukele para enfrentar la pandemia.

El Gobierno del Presidente Bukele ha propuesto iniciar un Régimen de Excepción para aplanar la curva de contagios de COVID-19, debido a que en los últimos días han aumentado drásticamente.

No obstante, los diputados han rechazado esa opción y no aprobaron el régimen de excepción alegando que este sería vetado por el presidente de la República, Nayib Bukele, al no haber participado nadie del Ejecutivo en las discusiones.

Queda suspendida la reunión de la Comisión Política y no se llegó a ningún acuerdo sobre qué armas legales darle al gobierno para que enfrente la pandemia por coronavirus. Los diputados que la conforman se dirigen al pleno legislativo para dar inicio a la sesión plenaria. — Alex Pineda (@lexpineda) July 2, 2020

Según dio a conocer el presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce, la suspensión de garantías de derechos constitucionales sería en municipios con alto nivel de contagio.

San Salvador, Soyapango y San Miguel son los primeros municipios en la lista donde se estarían aplicando estas medidas por 15 días.

En los últimos días, la ciudad migueleña ha registrado un aumento considerable en casos, a diario se promedian más de 20.

La fracción del FMLN, en voz de Nidia Díaz, solicitó se revisen los acuerdos de la Comisión Política ya que se oponen a esta decisión y solicitaron dejar la sesión abierta par buscar nuevas alternativas.

Por su parte, el Presidente Bukele reaccionó diciendo: “Una semana de discusiones, para esto. ¿Ahora entienden, señores de la Sala de lo Constitucional, porque en todos los países del mundo, es el Órgano Ejecutivo, el que dirige la lucha contra la pandemia y no los parlamentos?”.