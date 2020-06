Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, competirá en las internas de Nuevas Ideas para diputado de San Salvador

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, anunció a través de su cuenta personal de Twitter, que competirá en las elecciones internas de Nuevas Ideas (NI) con la intención de ser nombrado candidato a diputado para las elecciones de 2021.

“He conocido de cerca a los diputados y he llegado a la conclusión de que los salvadoreños no nos merecemos una Asamblea que tenemos (…) ha estado secuestrada por años. Nadie me lo ha contado, en esta coyuntura lo he podido vivir”, aseguró el hombre de confianza del presidente Bukele.

La Asamblea ha estado secuestrada por años. Nadie me lo ha contado, en esta coyuntura lo he podido vivir. Y la única manera de rescatársela y devolvérsela al pueblo es asumiendo un nuevo reto. — Ernesto Castro (@ECastroES) June 30, 2020

Agregó que “la única manera de rescatársela y devolvérsela al pueblo es asumiendo un nuevo reto”.

Castro competirá en las elecciones internas de Nuevas Ideas para poder optar a una de las 24 candidaturas del departamento de San Salvador.

“Tomo este nuevo reto como una oportunidad que me brinda Dios para servir, para generar oportunidades de desarrollo, para legislar con eficiencia, honestidad y lucidez. De la mano de Dios, iniciamos la Operación 2021”, enfatizó el Secretario.

Ernesto Castro es uno de los principales negociadores que tiene el mandatario. Ha sido un hombre de su confianza desde hace muchos años