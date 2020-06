Rolando Castro: “Johnny Wright Sol es un niño ingenuo en política” - Diario Digital Cronio de El Salvador

En cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la Repúbica, Nayib Bukele, confirmó que la Ley de Regulación de Aislamiento y Cuarentena fue aprobada en una reunión donde participó los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson; el fiscal general, Raúl Melara; el presidente de la ANEP, Luis Cardenal y el jefe de fracción del partido ARENA, Carlos Reyes.

De igual forma detalló, que estuvo presente el presidente de la Corte, el doctor Óscar Armando Pineda Navas y uno de los abogados de Casa Presidencial.

Nayib Bukele manifestó, que les dijo a los presentes que no sería una reunión pública, pero que tampoco sería secreta, pero que por ética este sábado no daría a conocer el vídeo donde aparecen los señalados, sin embargo, daría algunos detalles sobre ese encuentro.

“Esos magistrados que dieron el visto bueno a la Ley de Regulación de Aislamiento y Cuarentena, ellos mismos el pasado lunes declararon esa Ley inconstitucional”, argumentó el mandatario.

“Los magistrados de la @SalaCnalSV adelantaron criterio al conocer la ley antes de aprobarla, y luego ellos declararon inconstitucional la misma ley que habían acordad. Queda claro que no tienen palabra y que cumplen un trabajo para sabotear al Gobierno”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/1Ltev69upr — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 14, 2020

“Conversamos y llegamos a un acuerdo de la Ley de Cuarentena y nos dijeron en esa reunión que necesitábamos una legislación que regulara la cuarentena y ahí llegamos al acuerdo de hacer la Ley de Cuarentena, por eso vieron que los diputados de ARENA aprobaron la referida Ley de Cuarentena porque era producto de un consenso que tuvimos con la Sala de lo Constitucional», explicó.

“Al día siguiente de la reunión, un delegado de la Sala se reunió con Rodrigo Ávila y René Portillo Cuadra, quienes plantearon la necesidad de tener esa Ley”, aseveró el presidente de la República.

“Una vez fue aprobada por los magistrados de la Sala en privado, lo cual no se puede hacer porque ellos no pueden adelantar criterio, sin embargo, ellos me dijeron ‘lo vamos a hacer de esta manera para darle estabilidad al país’, claro estaban bajo la presión de otros entes”, indicó Nayib Bukele.

Esa Ley fue aprobada el pasado 5 de mayo y el 8 de junio a través de un recopilado de decretos, esta normativa fue declarada inconstitucional, “la propia ley que ellos mismos habían avalado frente al Fiscal General, el embajador, el jefe de fracción de ARENA, el entonces presidente de la ANEP y su servidor. Luego la declararon inconstitucional”, explicó.

Concluyó diciendo, que “nos hemos dado cuenta que con estas personas no se puede negociar, no tienen palabra, son personas que simple y sencillamente están para bloquear y sabotear al Gobierno y lo peor, al pueblo salvadoreño”.

