Presidente Bukele pide a los diputados recursos y herramientas legales, “no hagan caso a sus asesores, no saben a lo que nos enfrentamos” dijo - Diario Digital Cronio de El Salvador

«El ejército de Estados Unidos, enviando recursos para hacer cumplir las cuarentenas», escribió en su cuenta personal de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, y a su vez compartió un video donde se observa el traslado de decenas de tanques, tanquetas y vehículos militares, según el mandatario salvadoreño para mantener a las personas adentro de sus viviendas.

Con esta publicación, el mandatario envió una alerta a los diputados de la Asamblea Legislativa, al pedirles que autoricen recursos y herramientas legales para enfrentar el coronavirus y puso de ejemplo los Estados Unidos donde en algunos estados se han movilizado las tropas del ejército a las calles para hacer cumplir las disposiciones para frenar el covid19.

«Diputados, necesitamos recursos y herramientas legales. Vean las noticias y progresiones matemáticas. No hagan caso a sus asesores, no saben a lo que nos enfrentamos», dijo el jefe de estado, quien anoche incluso se refirió a que ya había comenzado una tercera guerra mundial, aunque no proporcionó mayores detalles.

Bukele aseguró que habrá una progresión de contagiados de covid19 y que lo único que puede hacer más despacio el avance de la enfermedad «es la cuarentena total».

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, detalló que el primer día de cuarentena nacional obligatoria (el domingo 22 de marzo), las autoridades policiales y del ejército «retuvieron» a 327 personas violando la cuarentena y que fueron enviados a centros para obligarlos a guardarla; mientras que el fiscal general Raúl Melara, advirtió que al terminar el periodo de 30 días serán procesados penalmente por el delito de Desobediencia de Terceros.

Para el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dichas detenciones fueron «un exceso» de autoridad ya que el régimen de excepción aprobado por el parlamento el pasado sábado 14 de marzo no autoriza este tipo de capturas, para lo cual se habrían necesitado 63 votos, y el decreto transitorio solo se aprobó por 56.

«Debemos de recordar que hay una simple restricción de movilidad de las personas. Eso de retenerlas y llevarlas a las bartolinas no es correcto, ya que únicamente se tenían que obligar para llevarlas a sus casas y si dentro de este proceso cometen un delito tipificado en el Código Penal y Procesal Penal, entonces tendrán que ser enviadas a las cárceles policiales», manifestó en conferencia de prensa.

Según Ponce las detenciones son ilegales y manifestó que el decreto no puede ser utilizado para capturar a las personas.

El diputado puso de ejemplo que ha habido personas detenidas por andar comprando alimentos para sus familias, y recomendó que las autoridades podrían retener a las personas, hacerles conciencia de la gravedad del caso y permitirles regresar a sus hogares a guardar la cuarentena.

Conferencia de prensa del presidente de la Asamblea, Mario Ponce. Analiza el tema de retenciones de salvadoreños que violan la cuarentena.

Hasta las 12:00 del mediodía de este lunes las autoridades ya reportaban la captura de 374 personas en distintos puntos del país, siendo la mayoría en San Salvador, Santa Ana y Sonsonate.

