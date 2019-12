Presidente Bukele pide a diputados aprobar lo antes posible el presupuesto General de la Nación 2020 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, confía en que la sensatez se sobreponga ante los intereses partidarios de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, quienes todavía no están dispuestos a dar sus votos para aprobar el Presupuesto General de la Nación del 2020.

El plan de gastos del Estado fue entregado por el ministro de Hacienda el pasado 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa para ser estudiado, discutido y aprobado, sin embargo, a más de 70 días los legisladores no dan los votos necesarios con mayoría calificada (56) para aprobar el Presupuesto.

Este año, por primera vez en la historia fueron llamados a la Asamblea Legislativa la mayor cantidad de funcionarios para que explicaran, en detalle, en qué invertirán los fondos de las distintas carteras del Estado.

El mandatario salvadoreño considera, que el dilatar el procedimiento de aprobación del presupuesto pone en riesgo la imagen del país a nivel internacional, por lo que pide que el presupuesto sea aprobado este día.

Presidente @nayibbukele pide desde Catar a diputados aprobar lo antes posible el presupuesto General de la Nación 2020

VIDEO: @tcsnoticias pic.twitter.com/eML0SwyvBQ — DIARIO DIGITAL CRONIO (@croniosv) December 12, 2019

“No solo está en juego la operación total del Estado, sino que están en juego 29 millones de dólares para la remodelación y revitalización de escuelas en el país, el aumento salarial para todos los policías, soldados y custodios. Está en juego duplicar la pensión de los veteranos de la Fuerza Armada y del conflicto armado, como también de los excombatientes del FMLN”, explicó Bukele Ortez, al tiempo que dijo que también se contempla el incremento de salarios para miles de trabajadores del ramo de Salud.

De igual forma dijo, que el incremento es necesario para abastecer de medicamentos de la red hospitalaria del país, “casi que se está duplicando la cantidad asignada de medicamentos con un incremento de 40 millones de dólares para poder mantener abastecidos los hospitales y las unidades de salud”.

El plan de gastos que se requiere sea aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa contempla una cifra neta de 6 mil 426.1 millones de dólares que serán asignados a las diferentes carteras de Estado e instituciones autónomas.

El presidente Bukele afirmó, que para la aprobación del Presupuesto cuentan con los votos de los partidos políticos GANA, PCN, CD y confía en obtener la aprobación de la fracción de ARENA.

“Dudo que el FMLN dé sus votos. El FMLN se ha puesto en una posición tipo Nerón… ¡Si no me quieren, voy a quemar Roma!; el FMLN está en una posición de quemar El Salvador, todos los días salen con algo totalmente nuevo, solo son disparates, salen pidiendo cosas que en diez años no se les cruzó por la mente, ¡grave!, porque tienen 23 diputados, 60 alcaldías y tienen una mentalidad de destruir al país”, afirmó Bukele.

Finalmente detalló, que de no ser aprobado este año el plan de gastos del Estado, se estaría enviando un mensaje de inestabilidad política a los organismos internacionales, a las calificadoras de riesgo y a la comunidad internacional en general.