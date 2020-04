Presidente Bukele: "Los diputados de ARENA atacan y amenazan a sus propios alcaldes", tras declaraciones de Normal Quijano - Diario Digital Cronio de El Salvador

"Tienen que ponerse las gorras y camisetas del PCN y dejarse tomar fotos si quieren ayuda"El alcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, por el partido PCN, EDÍN ZETINO, fue grabado chantajeando a los lideres comunales: "¿Quién no está politizando la ayuda? y yo estoy haciendo un gran esfuerzo, entonces ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Esta ayuda es exagerada. Tenen que tomarse fotos y conmigo cuando yo llegue al reparto. "Yo soy un hombre de honor, no soy sucio ni mentiroso, y vienen $5 millones. Pero démosle ahorita, todos los demás ya aceptaron, pónganse «tendidos» son $200.00 para cada uno, del lunes en adelante van estar los cheques, uno por día para que salgan a nombres de diferentes personas". Les da su número de teléfono (61 85 69 94) y se despide.Esta es la "tradición" con la que sujetos como este gobiernan, jugando con las necesidades de la gente más necesitada, Juzgue usted.