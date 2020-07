Presidente Bukele a diputado Rodolfo Parker: “Yo soy tu Presidente y vos un vil criminal”

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, mencionado en España durante el juicio sobre la masacre de los jesuitas, señalado de haber destruido pruebas contundentes para encubrir a los asesinos intelectuales, se pronunció contra el Presidente Nayib Bukele, emitiendo una “respuesta”, a pesar que el Mandatario señala no haberle preguntado nada.

“Por tu condición de Presidente de la República te contesto: no encubrí ni mentí, esas menciones son totalmente falsas y más bien contrarias a la realidad. Aclarado lo anterior, rebajarme a tu nivel como individuo, no quiero”, señala Parker a través de un tuit.



Por lo anterior, el Presidente Bukele, le recuerda al parlamentario su posición ante la vinculación en este crimen: “Pues no te he preguntado nada, para que ‘contestés’. Pero veamos: Todo el pueblo salvadoreño te desprecia. Tu carrera política existe, gracias a los residuos que te convirtieron en diputado… Y en cuánto a ‘niveles de individuo’: Yo soy tu Presidente, y vos un vil criminal”, enfatiza el Presidente.

De acuerdo con el oficial René Yusshy Mendoza, exteniente del sangriento Batallón Atlacatl que llevó a cabo la macabra hazaña, Parker mintió y destruyó pruebas contundentes para encubrir a los asesinos intelectuales.