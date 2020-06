Partido Nuevas Ideas inicia proceso de elecciones internas para precandidatos a alcaldes y diputados - Diario Digital Cronio de El Salvador

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reveló que este lunes estuvo a punto de renunciar al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por la forma de como se está manejando, pero que no lo hizo para no darle gusto a personas cercanas a la cúpula de su partido que lo quieren ver destruido antes de llegar a las elecciones del 2021.

En entrevista televisiva, el edil capitalino se refirió a que dentro de ARENA «hay un grupo de los Simán y de ellos me refiero a Javier Simán, a Ricardo Simán y otros que hace la guerra sucia como Rodrigo y Gabriel que quieren controlar a ARENA. El partido ARENA debe deberse a la mayoría de salvadoreños y no a grupos de interés».

«Ellos han querido bloquear con una mini fracción que ellos tienen dentro del partido ARENA y que tratan de boicotearme y una de ellas es la asignación justa de fondo FODES para las alcaldías de mayor población. Me quieren hacerme daño a mí, pero no es a Neto Muyshondt al que van a dañar, sino a los capitalinos que están siendo golpeados por la pandemia y la lluvia», explicó, al tiempo que hizo un llamado a los diputados que «responden a esa estructura a que ya no respondan a patrocinadores, a grupos de poder y que respondan a los salvadoreños que los eligieron».

«El lunes convoque a conferencia de prensa porque me sentía traicionado y pensé en renunciar, pero luego pensé que al renunciar al partido le daría gusto a Javier Simán y Ricardo Simán, como también a toda esa gente que me quiere ver destruido y por ese motivo no lo hice», argumentó Muyshondt.

En esa misma línea dijo, que renunciar al partido implicaba no correr como alcalde y abandonar a la gente de San Salvador en estos momentos tan difíciles.

«Por eso me indigna que le den la espalda a los capitalinos y que le quieran dar a San Salvador 15 dólares y a otros municipios que no son golpeados le dan 700 dólares», acotó.

Concluyó diciendo, que Carlos Reyes no hizo nada para cambiar esa decisión de la asignación de los recursos de distribución del fondo FODES, pese a que algunos diputados llegaron a decirle que se recapacitara y no lo hizo.

"Pensé que renunciar al partido le iba a dar gusto a @JaviSiman y a la gente que quiere verme destruido, por eso decidí no hacerlo, además hubiera implicado no correr como alcalde y abandonar a la gente en estos momentos difíciles". @emuyshondt con @manu_Hechos pic.twitter.com/xDtVg30hJY — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) June 4, 2020

Por otra parte presentó un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para tratar de revertir la forma de como se va hacer la reasignación del fondo FODES de forma tradicional y no por número de población.

