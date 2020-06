Norman Quijano quiere seguir otros tres años en la Asamblea Legislativa, por lo que buscará reelección en las elecciones de 2021 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El diputado del partido ARENA, Norman Quijano, aseguró este miércoles que buscará su reelección en las próximas elecciones de 2021, a pesar de todos los señalamientos que han habido en su contra.

Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar y reunirse con pandillas, afirmó que espera seguir otros tres años en la Asamblea Legislativa.

Diputado ⁦@norman_quijano⁩ del partido ⁦@ARENAOFICIAL⁩ dice que buscará reelección en el cargo en el marco de las elecciones del 2021. @arely_yskl pic.twitter.com/TpwRqoGNNx — Radio YSKL (@radioyskl) June 3, 2020

En diciembre pasado, el parlamentario fue requerido ante FGR para conocer su postura sobre las declaraciones del testigo criteriado “Noé”, quien durante el juicio denominado “Operación Cuscatlán”, afirmó que cuando Quijano era candidato presidencial de ARENA en 2014 les ofreció $1 millón a las pandillas.

Dicho dinero, sería entregado a los delincuentes a cambio de recibir ayuda con votos para ganar los comicios presidenciales.

El testigo aseguró que Quijano aclaró a los pandilleros que su campaña presidencial difundida en medios de comunicación y en las que aseguraba estar contra criminales, era solo «una cortina política», para engañar al pueblo salvadoreño.

La Fiscalía obtuvo un video en el cual se muestra a Norman reunido con los pandilleros, junto a otro político de ARENA. Este material fue presentado como prueba ante un tribunal durante el proceso judicial de la «Operación Cuscatlán».

En reiteradas ocasiones, Quijano afirmó que nunca había sostenido reuniones con pandillas, pero los videos que presentó la FGR lo dejaron en evidencia como mentiroso.

No obstante, a pesar de todas las pruebas que pesaban en su contra, los demás diputados de la Asamblea Legislativa decidieron proteger a Quijano y no quitarle el fuero para que no fuera enjuiciado.

