Mutuas acusaciones. Diputado Zablah acusa a diputado Gallegos de usar pistola para amenazar y Gallegos lo señala de ebrio

El diputado de GANA, Francis Zablah, presentó este día ante la Fiscalía General de la República (FGR), supuestas pruebas de falsedad ideológica, material y documental en el proceso interno del partido, que buscan evitar se postule a la reelección, según manifestó.

Asimismo, dijo que ayer interpuso un aviso en la FGR por un posible atentado contra su vida durante el fin de semana, y pidió al fiscal Melara «que haga justicia». Sin mencionar nombres, Zablah a denunciado que existe «una mafia» dentro GANA que está conspirando para que no compita por la reelección en 2021.

Ante la prensa lanzó algunas acusaciones en contra de su compañero de fracción, Guillermo Gallegos, a quien señaló de haber amenazado con una pistola sobre la cabeza al ahora director ad honorem de Centros Penales, Osiris Luna, durante las elecciones presidenciales pasadas ya que Luna apoyaba al entonces candidato presidencial Nayib Bukele. Aseguró que así es como Gallegos arregla las cosas: «denigrando y amenazando», y que además lo hace con «arreglos bajo la mesa», sostuvo.

«Yo estoy dispuesto aún a costa de mi vida en sacar a la luz todo lo que ha hecho. Ese personaje no va a seguir denigrando», dijo Zablah.

Guillermo Gallegos se desliga de las acusaciones de Zablah

Por su parte, Guillermo Gallegos se desligó de las acusaciones hechas por su compañero de fracción y aseguró que todo lo que se ha dicho en su contra es falso.

«No ando pistolas conmigo. Entonces creo que eso es una mentira (que amenazó a punta de pistola a Luna Meza). Creo que Francis necesita una dosis de ributril, que lo toma bastante seguido», manifestó. (El ributril es una droga que actúa sobre el sistema nervioso, con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, relajante, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo).

Agregó que Zablah «tiene sus arranques» y que sus acusaciones se debe a que «o le falta la pastilla o anda ebrio», y acusó al diputado de La Libertad de ser alcohólico.

«Que haga lo que haga me tiene sin cuidado. A mí no me va a quitar el sueño», manifestó.