Meteoróloga, Sandra Martínez, confirma precandidatura a diputada por La Libertad por el partido Nuevas Ideas

La reconocida meteoróloga Sandra Yanira Martínez confirmó su precandidatura a diputada de la Asamblea Legislativa (AL) por el departamento de La Libertad, este lunes.

Martínez en un principio señaló que hubo ofrecimientos pero aún no decidía su futuro político. “Ha habido ciertos ofrecimientos para alcalde o diputada por Nuevas Ideas, pero no les he tomado la palabra. Hace poco me dijeron que la promesa seguía en pie”, explicó la profesional en el programa Pencho y Aída.

Tras sus declaraciones, el presidente de la República externó su pensar e indicó que le “gustaría verla como diputada o alcaldesa. Aunque esa decisión depende de ella y del pueblo salvadoreño”.

Fue poco tiempo después que Martínez anunció que “decidió participar como precandidata a diputada por La Libertad, y de esta manera renovar la AL.

“Presidente Bukele, quiero seguir aportándole a mi país, por ello he decidido participar como precandidata a diputada por La Libertad y así renovar nuestra Asamblea Legislativa; pero todo dependerá de nuestra linda gente. Estoy segura que con mis conocimientos daré lo mejor de mí”, dijo Martínez.

Por su parte, decenas de ciudadanos se tomaron a bien el anuncio y comenzar a expresar su apoyo a la meteoróloga salvadoreña.