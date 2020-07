Mauricio Vargas: “No tengo pruebas que Milena Mayorga reciba dinero por denunciar corrupción”

El diputado del partido ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, por medio de un comunicado de prensa difundido en su cuenta de Twitter pidió una disculpa pública a la parlamentaria independiente Milena Mayorga por haber dicho que recibe dinero a cambio de denunciar actos de corrupción.

Vargas escribió: “Ante mis declaraciones brindadas, sobre los señalamientos hechos por la diputada Milena Mayorga relacionados a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), con alto sentido de responsabilidad le pido disculpas por haber expresado que recibe estipendios”.

“Por tales señalamientos y cuando no tengo pruebas de ellos, pido disculpas”, detalló el parlamentario tricolor.

Las disculpas públicas se dieron a conocer la tarde de este viernes y minutos antes que Mayorga en compañía de su apoderado legal se hicieran presentes al Centro Judicial Isidro Menéndez de esta capital para interponer la denuncia contra Mauricio Ernesto Vargas, por diversos delitos de daño y honor contra la mujer.

Sin embargo, Milena Mayorga no solo demandaría a Mauricio Ernesto Vargas, sino también al diputado presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce, de quien también se siente agredida verbalmente.

Recientemente Ponce despotricó contra Mayorga que en redes sociales había denunciado que “existiría un pacto de los mismos de siempre para reelegir a los actuales magistrados de la Corte de Cuentas a cambio de favores para dejar que prescriban algunos casos”.

Mario Ponce al ser cuestionado sobre este punto, dijo a medios de prensa que no respondería al respecto porque “esa señora no merece mi respeto y no merece mi atención”.

Des igual forma los ojos se centraron nuevamente con Mario Ponce la mañana de este jueves, luego que supuestamente maltratara de forma verbal a la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina a quien le dijo que no interviniera en la plenaria “porque era una empleada” y seguido de ello el diputado Alberto Romero le comenzó a gritar “malcriada”.

Estos hechos ocurrieron en medio de la rendición del primer año de gestión de los funcionarios del Gobierno del Presidente, Nayib Bukele.