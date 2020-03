“Los Destinatarios no entienden que esta emergencia no es para hacer negocios”: Christian Guevara - Diario Digital Cronio de El Salvador

El vicepresidente de organización de ARENA, Eduardo Barrientos, utilizó un video grabado en Ecuador para acusar a la Policía Nacional Civil (PNC) de comer abusos durante la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el Presidente Bukele para combatir la propagación del coronavirus.

“¿Será esto abuso de autoridad?”, preguntó Barrientos en su cuenta de Twitter anexando el video grabado en Ecuador.

En dicho video, se observa como un adolescente es “castigado” por un grupo de policías por haber infringido el toque de queda impuesto en el país sudamericano como medida de restricción para contener la propagación del coronavirus.

“No debo salir en el toque de queda”, repite el joven mientras los policías a su alrededor le cuentan las flexiones.

La acción de Barrientos, al querer engañar a la ciudadanía, ha sido muy criticada por diversos usuarios de las redes sociales. “Mire Barrientos, no trate de confundir a los salvadoreños. Claramente se ve que no es El Salvador. Si es abuso o no que lo juzguen los paisanos de ese país”, expresó un ciudadano identificado como Beto Parras.

¿Será esto abuso de autoridad? pic.twitter.com/q3SHbPU4VI — Eduardo Barrientos Z (@EEBarrientos) March 25, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook