Hacienda pide a diputados aprobar $600 millones ofrecidos por BCIE para emergencia por COVID-19

El Ministro Nelson Fuentes, llegó hasta la Asamblea Legislativa una vez más, para explicar las condiciones financieras de los tres préstamos, que forman parte de los $2,000 millones, los cuales servirán para atender la emergencia por COVID-19 y que representan las ventanas de financiamiento con Organismos Multilaterales como alternativas con bajas tasas de interés.

El titular de Hacienda señaló que para complementar los $1,624 millones gestionados para atender la emergencia, ha llegado a acuerdos con Organismos Internacionales, y ha obtenido un total de $600 millones extras del BCIE, divididos préstamos por $350 millones y $250 millones, ambos con una tasa de interés indicativa del 3% para un período de 20 años que incluyen 5 años de gracia.

“En la mesa de la Comisión de Hacienda, hay $600 millones esperando la primera aprobación. No podemos dejar que el país caiga”, dijo Nelson Fuentes a los integrantes de la Comisión de Hacienda.

De igual forma, hay $15 millones provenientes del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) a una tasa fija del 3.75% para 20 años, con un período de gracia de 5 años.

“Yo ya no puedo explicarlo de otra forma a la Asamblea, de que sirve que me hayan autorizado a buscar financiamiento por $3,000 millones si al final las cosas no caminan”, cuestionó el Ministro Fuentes.

Fuentes resumió que más del 80% del financiamiento de los $2,000 millones autorizados por el Legislativo, se financiará con la Banca Multilateral en condiciones concesionales con plazos promedio de 18 años.