Francis Zablah renuncia a reelección como diputado de GANA, por disputas internas

El parlamentario Francis Zablah, informó este jueves sobre su renuncia a la reelección como diputado por el departamento de La Libertad, luego de protagonizar disputas internas con dirigentes del partido político GANA.

“El día de ahora voy a presentar mi renuncia a mi candidatura ya la tengo escrita, para darle oportunidad a otra gente que quiera entrar que puede venir a hacer mejor papel del que yo he hecho”, expresó el parlamentario.

Recientemente, el diputado Zablah denunció ante la Fiscalía General de la República a miembros del partido GANA por los delitos de falsedad ideológica, material y documental para las internas en el departamento de La Libertad.

El político incluso dijo que «una mafia» intenta tomarse el partido y así evitar que busque un nuevo periodo. Zablah además aseguró que el también diputado Guillermo Gallegos «se ha enquistado» en la Asamblea a fuerza de manipular los procesos internos.

Por lo qué, Zablah asegura que su renuncia la hace en “aras de que exista paz en el partido”, de igual manera, el parlamentario agradeció a dicho instituto político por el apoyo para permanecer en la Asamblea Legislativa durante tres años; “yo agradezco a GANA que me dio tres periodos para estar en la Asamblea, he trabajado lo mejor que he podido pero hay que darles la oportunidad a las nuevas generaciones, no debemos de ser egoístas ” puntualizó.

#POLÍTICA #ÚLTIMAHORA El diputado del partido GANA, Francis Zablah, presentó este jueves su renuncia para optar por la… Posted by Diario Cronio on Thursday, July 16, 2020

Te podría interesar: