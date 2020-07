FMLN desarrolla elecciones cerradas igual que ARENA

El FMLN que por 10 años fue partido de Gobierno, celebró hoy elecciones internas donde más allá de cartas de renovación, lo que está demostrado es que buscan perpetuar sus viejas estructuras y formas de hacer política, que no abonan a sacar adelante a El Salvador.

Por ejemplo, por el departamento de San Salvador, las cartas del FMLN son Carlos Ruiz, Nidia Díaz, Jorge Schafick Hándal y Yanci Urbina, entre otros.

Destaca por el departamento de La Libertad, Cristina Cornejo, que busca su tercera reelección.

Por la alcaldía de San Salvador competirá Rogelio Canales, ex director del Centro Nacional de Registros (CNR) durante la administración del ex presidente Salvador Sánchez Cerén.

Otros diputados de la actual legislatura también buscarán un período más en el cargo, tal es el caso de Daniel Reyes, Gustavo Acosta, Catalino Castillo, Milton Garay, Víctor Suazo, Jaime Valdez y Jaime Sandoval.

Desde Mejicanos desarrollando nuestras #InternasFMLN con mucho orden, colorido, y cumplimiento de las medidas estrictamente. ✌️🚩😷 pic.twitter.com/jCHhVeqgbL — FMLN Oficial (@FMLNoficial) July 26, 2020

Por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) destaca Leonel Búcaro, ex administrador de varias empresas Alba Petróleos con José Luis Merino, la ex presidenta del CIFCO, María Cecibel Lau, Blanca Flor Bonilla y su hija, Alexandra Bonita, Manuel Flores y Eugenio Chicas, ex magistrado del TSE y funcionario del Gobierno de Sánchez Cerén.

Analistas políticos dicen que las elecciones del FMLN y de ARENA siguen anclados en esas viejas formas de hacer política y que lo único que les interesa es perpetuar esa partidocracia contraria a los intereses del país.