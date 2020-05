EE.UU. llama a los tres poderes del Estado a calmar las tensiones durante la emergencia nacional por COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, insinuó, que los médicos que piden a los diputados de la Asamblea Legislativa (AL) mantener la cuarentena para evitar más contagios de coronavirus COVID-19, son “gente pagada”

Daboub citó un video donde médicos “exigen a los legisladores de la AL” que aumenten el tiempo de cuarentena para evitar que aumenten los casos de coronavirus en el país.

“¿Y será que les pagaron? ¿Los amenazaron? ¿O solo son de los que trabajan en comunicaciones en CAPRES debidamente disfrazados?”, dijo Daboub.

El presidente Nayib Bukele también reaccionó fuertemente ante el comentario de Daboub desde su cuenta de twitter.

¿De estas escorias quieren que se asesore el Gobierno?



Por su parte, otro grupo de médicos y enfermeras del Ministerio de Salud también pidió a los diputados de la AL no quitar la cuarentena domiciliar obligatoria en pleno aumento de casos de COVID-19 en el país.

“Estamos en contra de suspender las medidas de contención, no vamos a poder con tanto enfermo, no los vamos a poder manejar… no vamos a poder manejar tanto muerto que se nos vendrán encima”, expresó una médica en el video publicado en redes sociales.

