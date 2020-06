Diputados responderán mediante un comunicado público a petición hecha por presidente Bukele

La Asamblea Legislativa emitió anoche un acuerdo para responder al presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la petición que hiciera a fin de que el Legislativo y la Sala de lo Constitucional «le devuelvan las facultades» para decretar restricciones a la circulación.

Los diputados acordaron responder al mandatario mediante un comunicado que será publicado en los distintos medios de comunicación.

El acuerdo fue alcanzado con 48 votos a favor, 13 en contra, y 4 abstenciones.

La diputada Yanci Urbina, del FMLN dijo durante la discusión de la pieza, que las competencias y facultades al presidente de la República se las otorga la Constitución Nacional; y que «la legislación de nuestro país le señala que no puede detener a las personas y confinarlas en un centro ni restringir la libre movilización, así como legislar vía decreto Ejecutivo».

Por su parte, René Portillo Cuadra, de ARENA, afirmó que desde marzo hasta la fecha la Asamblea le aprobó al mandatario «más de 35 decretos». «No nos compete negociar los créditos sino aprobarlos, por lo que el atraso no le atañe a este Órgano de Estado», agregó ante los reclamos del presidente que la Asamblea no le ha dado «ni un centavo» para enfrentar la pandemia.

Asimismo, Rodolfo Parker, del PDC, afirmó que de los 3 mil millones aprobados al Ejecutivo por la Asamblea, «El Salvador es el único que no los ha podido colocar en el mercado financiero internacional». Añadió que el decreto 661 -vetado por Bukele- tiene las herramientas para echar mano a ese dinero, «pero que no venga el presidente a decirnos que no quiere dar cuentas», manifestó.

GANA, por su parte, a través de Guillermo Galegos dio «el respaldo jurídico» al presidente «ante las dificultades que ha tenido para enfrentar la pandemia», y resaltó los esfuerzos realizados por el jefe de Estado, que ayer inauguró la primera fase del hospital El Salvador, destacó.

«Todos tenemos un conocido afectado por covid-19, y es un alivio contar con 400 camas en UCI, ojalá nunca tengamos que usarlas», enfatizó Gallegos.