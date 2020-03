Diputados dejan ¡sin efecto! plenaria que aprobaría fondos para emergencia del coronavirus y la reprograman - Diario Digital Cronio de El Salvador

“Las primeras víctimas mortales del Coronavirus son ARENA y el FMLN”, dice Christian Guevara. El analista y experto en tema digital se refiere concretamente a la muerte política de dos de los longevos partidos que ya agonizaban y que la acertada gestión del Presidente Nayib Bukele frente al COVID-19, les ha dejado sin respirador artificial.

“Bien dicen que afectaba primero a los más viejos”, expresa metafóricamente Guevara, quien argumenta su análisis en las paradójicas formas que ex mandatarios de ARENA y FMLN dieron a las principales emergencias que tuvieron en su tiempo, respecto a cómo Bukele ha encarado a la pandemia de coronavirus.

Y lo cierto es que su planteamiento tiene pruebas confiables, Francisco Flores, presidente del país en representación de ARENA cuando enfrentó las catástrofes que dejaron los terremotos de 2001 no supo canalizar bien y administrar la ayuda que llegó para la población, y al final murió procesado penalmente y sin decir con certeza donde terminaron $10 millones de dólares.

En el caso del FMLN con Salvador Sánchez Cerén en el gobierno, no enfrentó grandes catástrofes, pero en las que ofrecieron un plan estratégico de respuesta, él jamás apareció y casi siempre estuvo en Cuba. Una de sus ministras durante una serie de sismos, invitó a irse a la playa o las montañas.

“Ahora la gente ha visto la diferencia de tener un presidente como Nayib Bukele comparado a uno como el Sánchez Cerén o Paco Flores”, dice el analista convencido que el accionar de este gobierno les está llevando a la muerte política.

Igual tampoco ellos hacen nada por encontrar cura a su deceso, hoy lejos de ayudar y ayudarse partidos como el FMLN con sus decisiones sigue cavando y jalando paladas de tierra su propia tumba.

“Este pueblo tengo 52 años de conocerlo no aguantaran 30 días encerrado. Ya lo verán. Lo ha demostrado bajo balas, con terremotos, con huracanes, con otras pestes. No aguantará encerrado. Y la peste no nos afectará como nos quiere hacer creer el presidente. Ya lo verán”, expuso la diputada Alexandra Ramírez.

“La pandemia más peligrosa de todos los tiempos se llama ignorancia, manipulación y miedo. La vacuna más eficaz se llama cultura, transparencia y pensamiento crítico”, dice posteó por su parte el diputado Damián Alegría.

Respecto a las palabras de la diputada, Guevara lanzó un dardo envenado hacia ese planteamiento. “Cuando crees que has visto todo en el FMLN –y eso que tienen al Profe, a Sigfrido, a Funes, a Nidia, a Chicas-llega esta chulada”, dijo.

