Diputados continúan sin aprobar decreto ¿tomaran medidas hasta cuándo existan casos de coronavirus? - Diario Digital Cronio de El Salvador

Los diputados de la Asamblea Legislativa no aprueban la decisión del Presidente de la República, Nayib Bukele, en decretar Estado de Excepción, como un mecanismo de prevención para evitar que el coronavirus se propague en El Salvador.

Los congresistas de la Asamblea Legislativa recibieron la pieza de correspondencia 2-A que contiene una iniciativa del Consejo de Ministros para que a través de Decreto Legislativo se apruebe Régimen de Excepción por el COVID-19.

Durante la plenaria, los diputados no aprobaron la solicitud del Presidente Bukele, en decretar Estado de Excepción, a pesar de que la enfermedad sea una amenaza a nivel mundial.

“4:41am y aún no se aprueba nada. Decretaron receso hasta mañana a las 2pm. Como si el virus fuera a esperarnos…” expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.

Y en esto terminó el “debate legislativo”. 4:41am y aún no se aprueba nada. Decretaron receso hasta mañana a las 2pm. Como si el virus fuera a esperarnos… pic.twitter.com/T3e0mAkj1D — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2020

El diputado por el partido GANA, Francis Zablah, agregó en sus redes “Increíble las 4 am y siguen discutiendo para aprobar el estado de emergencia que no debería haber tomado más de 5 minutos .Sera que no entienden lo que pasa?”.

Increíble las 4 am y siguen discutiendo para aprobar el estado de emergencia que no debería haber tomado más de 5 minutos .Sera que no entienden lo que pasa ? — Francis Zablah (@Franciszablah) March 14, 2020

Por su parte, la fracción del FMLN, aseguran que al decretar Estado de Excepción, se estarían infringiendo los derechos fundamentales garantizados en la constitución.

Dicha Ley restringiría los derechos fundamentales garantizados en la #Constitución. ¿Se consolidará un nuevo #PactoOscuro de #LosMismosDeSiempre? — Jorge Schafik Hándal (@JorgeSchafik) March 14, 2020

El gobierno de El Salvador en lugar de estar solicitando una Ley de Régimen de Excepción debería estar buscando comprar a Cuba el Interferon Alfa 2B que ya demostró su efectividad en el combate al coronavirus, para estar prevenidos. pic.twitter.com/ZrJKGZ8XcI — Jorge Schafik Hándal (@JorgeSchafik) March 14, 2020

Por su parte, la ciudadanía apoya las decisiones del presidente Bukele, pues ven con lamento como en otros países la enfermedad penetró y se esparció por no tomar a tiempo las medidas preventivas necesarias que amérita la pandemia.