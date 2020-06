Diputados aprueban préstamo de $389 millones para atender emergencias - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente de la Asamblea legislativa, Mario Ponce, informó que durante la reunión de junta directiva acordaron suspender la ceremonia de sesión solemne programada para este lunes 1 de junio en la que esperaban que el presidente de la República, Nayib Bukele, rindiera cuentas de su primer año de gobierno.

“Diputados de junta directiva hemos decidido suspender la sesión Solemne que estaba programa para mañana debido a la emergencia nacional que vive el país por las condiciones climatológicas”, dio a conocer Ponce el domingo.

El funcionario dijo que estaba consiente que el mandatario no iba a llegar –Bukele pidió a media semana que fuera reprogramada la fecha– y que si no asistía no pasaba nada.

“De todos modos el señor presidente no va a venir, nosotros estamos convocados y no pasa nada; yo lo he dicho que si no viene nosotros vamos a venir, nos hemos convocado”, dijo este domingo.

Ponce indicó que el presidente manifestó que no asistiría y que se le reprograme para otra fecha una vez pase la cuarentena por la pandemia.

El 27 de mayo, el presidente Bukele envió una carta al presidente de la Asamblea solicitando le fuera reprogramada su visita.

“Me permito solicitarle a ese Órgano de Estado que usted preside tenga a bien reprogramar esta importante ceremonia, hasta finalizar el periodo de cuarentena implementada en nuestro país, todo en concordancia a las medidas extraordinarias que como Gobierno estamos realizando para proteger la salud del pueblo salvadoreño con el fin de contener el crecimiento y la expansión del Covid-19”, expuso el mandatario.

Días atrás, Mario Ponce calificó como algo “inédito” que un presidente –refiriéndose a Bukele– no llegara a rendir un informe anual como lo habían hecho otros mandatarios.

“Es algo inédito que un presidente no rinda su informe de gestión ante Asamblea. Yo ya recibí la carta del presidente Bukele y será conocida en sesión de Junta Directiva de Asamblea para que resuelva y yo trasladaré la decisión. Hay diputados que ya se opusieron”, expresó el 28 de mayo a través de su cuenta de Twitter.

Diputados de Junta Directiva hemos decidido suspender la sesión Solemne que estaba programa para mañana debido a la emergencia nacional que vive el país por las condiciones climatológicas. pic.twitter.com/VTD0z8VApk — Mario Ponce (@marioponcesv) May 31, 2020

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá.

