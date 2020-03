Diputado Francis Zablah en contra de colegios y universidades que sigan cobran mensualidades en medio de la emergencia nacional - Diario Digital Cronio de El Salvador

El diputado por el departamento de La Libertad Francis Zablah del partido GANA informó éste día en redes sociales, que no es justo que empresarios y pueblo salvadoreño esten haciendo sacrificios económicos y que colegios y universidades sigan cobrando mensualidades en los próximos meses ante la crisis que sufre el país a causa del #Covid19, “Todos los salvadoreños estamos haciendo un sacrificio por solidaridad. Todas las empresas que cerraron han dejado de generar ingreso por cierto tiempo, no puede ser que el sector educación (colegios, universidades, etc) sigan cobrando mensualidades… ”, dijo parlamentario.

Al mismo tiempo afirmó que ante este estado de emergencia, en el que la mayoría de salvadoreños están en crisis, deberían solidarizarse también en esta lucha que es de todos, “La idea es proteger al alumno de no ser expulsado si se llegase a atrasar en el pago, de quedar igual, porque también podrían hacer el cobro parcial” afirmó.

Zablah de igual menera dijo que va a preponer un beneficio para las instituciones educativas que adopten medidas en pro del beneficio de la comunidad estudiantil.

«Voy a proponer que los colegios y Universidades que sean solidarios con los estudiantes en estos momentos de crisis se les pueda dar algún beneficio».

