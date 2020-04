Diputada Felissa Cristales, afirma que en la Asamblea Legislativa: “Uno no se puede descuidar de ninguna pertenencia” porque se la roban - Diario Digital Cronio de El Salvador

Luego que se hiciera viral un video donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, denunciaba que entre los mismos diputados se robaban el alcohol gel designado en cada curul para protegerse del COVID-19.

La diputada de ARENA, Felissa Cristales, corroboró la versión y aseguró que en el pleno legislativo ya se han robado varias cosas.

“Le recuerdo Mario Ponce que, a mí también, me robaron el alcohol que la Asamblea entregó durante el pleno pasado. En el pleno uno no se puede descuidar de ninguna pertenencia y no es broma”, expresó la parlamentaria por medio de su cuenta de Twitter.

Agregando que “la vez pasada casi me roban mis lentes. Suerte que llegué a tiempo”, dijo.

Comparte esto: Twitter

Facebook