Choque en la Asamblea por propuesta para sesionar de forma virtual ante miedo de diputados a contagiarse de COVID-19

En tono molesto el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce llamó a los diputados a no tener miedo a llegar al recinto: “Solamente podemos considerar la no venida de diputados siempre y cuando tenga un problema de salud o un motivo de fuerza mayor, pero cuando pida permiso sin justificación alguna por escrito, el diputado debe hacerse presente a las comisiones, no debe hacer caso al terror infundado en redes sociales” dijo el parlamentario, de cara a la sesión plenaria de este jueves, en la que se conocerá la propuesta de ARENA para sesionar de forma virtual, y así trabajar en las diferentes comisiones.

Y es que ya se confirmó que el número de contagios en el parlamento es alto y entre los afectados hay varios legisladores incluidos sus colaboradores más cercanos: “son más de 300 los contagiados y hay unidades que se han quedado funcionando solo con dos o tres colaboradores… La asamblea es un centro de contagio” decía el pasado fin de semana Guillermo Gallegos, parlamentario de GANA.

Pese a la gravedad del caso y a tener colegas con el virus, los partidos mayoritarios no han dado un paso atrás en su oposición a las medidas de contención solicitadas por el presidente de la República, que llevarían a detener la escalada sin control de la población en las calles.

El partido ARENA, a través de la diputada Karla Hernández busca que lo virtual sea la medida que les proteja de llegar al recinto legislativo y sesionar desde la comodidad de sus casas. Para sectores críticos al actuar de los partidos tradiciones, esta es una incoherencia con los médicos que se encuentran en primeria línea contra el virus y también con la población en general, ya que con sus medidas los han empujado a las calles.

“Hay gente que maliciosamente quiere empujarnos a que se anule la labor del ente legislativo y yo no me voy a prestar. Yo soy un demócrata por excelencia y jamás me voy a prestar a cerrar el órgano legislativo” dice Mario Ponce, aunque el termina siendo incoherente con las ausencias en las comisiones de trabajo de diputados hasta de su mismo partido, ya que esta semana varias comisiones no han funcionado, por falta de Cuórum.