Carlos Hernández: “Eugenio Chicas no hace nada y a Norman Quijano lo protegen al enviarlo al PARLACEN”

Para el pre candidato de Nuevas Ideas al Parlamento Centroamericano, Carlos Hernández, ha llegado el momento de cambiar, no solo a los integrantes, sino también la dinámica de trabajo que se hace en el PARLACEN.

Su crítica principal apunta a los partidos tradicionales a quienes señala por presentar candidatos tradicionales y de amplio recorrido político en el país.

“El señor Norman Quijano ya tiene una larga trayectoria en el país viviendo en la política y es preocupante que al Parlamento Centroamericano se esté usando como retiro y como un medio de fuero parlamentario”, dijo sobre la postulación del expresidente de la Asamblea al PARLACEN.

Para evitar estas prácticas partidarias, agregó el candidato, lleva una propuesta de reforma al tratado constitutivo del PARLACEN para hacer de los requisitos solicitados para aspirar al cargo, una obligación ya que por ahora son solo recomendables y que no se permita que sean candidatos quienes son señalados por actos de corrupción u otros delitos.

Hernández también criticó la nueva postulación del expresidente del Tribunal Supremo Electoral por el FMLN, Eugenio Chicas, quien también quiere ser reelecto en el organismo regional: “Acá en el país no hemos escuchado de ningún proyecto, de ninguna iniciativa, de ningún tratado impulsado por este funcionario que beneficie a la población salvadoreña”.

El partido Nuestro Tiempo tampoco se escapó de las críticas de Hernández, luego que se conociera que este instituto político no presentará candidatos para dicho parlamento: “Este partido no tiene ideas, ni candidatos y evade su responsabilidad al no presentar candidatos al PARLACEN. Jonny Wright está dando el mensaje que los problemas que hay en las alcaldías no los van a solventar, los problemas que hay en la Asamblea Legislativa tampoco los van a solucionar”, detalló.

Carlos Hernández que es abogado y notario de la República, se ha sometido al proceso de Nuevas Ideas en el que cerca de 7 mil candidatos se postulan de cara al proceso del 2021. Las elecciones del partido de la “N” se llevarán a cabo vía electrónica, el próximo domingo 19 de Julio.