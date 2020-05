Buscan subsidio para cuota de estudiantes universitarios y de colegios privados - Diario Digital Cronio de El Salvador

“Si no quieren ver el país en crisis deben aprobar los recursos”, es parte del mensaje del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea Legislativa expresando la urgencia que tiene el Gobierno de contar con el dinero de los préstamos para enfrentar la crisis, y advierte que de no hacerlo no se podrán pagar los salarios a empleados públicos en junio.

Producto de la emergencia sanitaria, el Estado se ha enfrentado a la caída estrepitosa de ingresos, sumado a que debe hacerle frente a las necesidades directas de la pandemia del coronavirus.

Nelson Fuentes dijo que Hacienda ha hecho todo lo que está en sus manos para ir cumpliendo con las obligaciones, pero las dificultades han ido aumentando por lo que es necesario que los diputados aprueben los préstamos, uno de los cuales está en su etapa final.

Al que el ministro se refiere es al que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $389 millones, que solo está pendiente de ratificación en el Congreso.

Por esto, Fuentes envió un mensaje a la Asamblea: “Si no quieren ver al país en crisis, si no quieren ver al país en un problema financiero deben aprobar los recursos que están ya en la Asamblea, hemos tenido nuestra mayor responsabilidad para mantener la estabilidad financiera”, explicó.

Hacienda no espera mayor recaudación en el mes de junio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta por el poco consumo del mes y las medidas impuestas.

Externó que si los diputados no quieren aprobar los préstamos “que tengan el valor de decirlo”, pero que tengan en cuenta que el país entrará en crisis.

“Que tengan claro que si en junio no hay recursos aprobados El Salvador entrará en crisis, eso implica que no se va a poder pagar salarios, programas sociales, veteranos, no se podrá ocupar dinero para la pandemia, no va a haber nada. ¿De dónde el ministerio va a obtener recursos si la renta está prorrogada e IVA no a haber?”, cuestionó.

Dijo que las primeras estimaciones que hicieron consideraban pérdidas de $990 millones y hasta finales de mayo el Estado dejó de percibir $448 millones; es decir, más de la mitad de lo proyectado.

“Los ingresos están cayendo en picada, sabíamos que mayo y junio iba a ser de esa forma, pero por eso es que se dispuso que la Asamblea iba a aprobar los recursos y está poniendo en problemas las finanzas del Estado”, valoró.

La Asamblea ya conoce de $1,000 millones

El encargado de la Hacienda Pública dijo que la Asamblea ya conoce de la tercera parte de los $3,000 millones que se autorizaron para endeudamiento.

De ese millardo, solo los $389 millones están en la última fase, la de reasignación presupuestaria, los más de $600 millones restantes requieren tres votaciones.

“Las tres vueltas no son de la noche a la mañana. Ese dinero, así como los está aprobando la Asamblea, los va a aprobar en diciembre”, señaló.

Agregó que se entregó un informe a la Asamblea hace dos semanas, en el que se revela que el Gobierno ha utilizado $513 millones para atender la emergencia, pero ironizó diciendo que a lo mejor los diputados no lo han leído.

“El informe fue entregado a la Asamblea hace dos semanas y esta es la hora en que quizá nadie lo ha leído, esta es hora en que quizá nadie en la Asamblea lo ha leído”.

Enfatizó a los parlamentarios que “van a generar crisis y se van a llevar de encuentro el país y a toda la economía”.

Comparte esto: Twitter

Facebook