Asamblea Legislativa propone cuarentena focalizada en zonas con mayor número de contagios

Después de dos días de discusiones, la comisión política de la Asamblea Legislativa, concluyó el martes que lo recomendable para frenar el coronavirus es hacer cuarentenas focalizadas en las zonas con mayor números de contagios, y no una cuarentena general para todo el país, como propone el presidente de la República, Nayib Bukele.

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, se comprometió a tener listo un decreto el jueves de esta semana. «Deben dársele los lineamientos al Ministerio de Salud para que pueda echar a andar sus esfuerzos en aquellas zonas en las que está el contagio del virus. El Ministerio de Salud los tiene bien focalizados, no es a nivel nacional que debe darse la suspensión de garantías, es en lugares específicos, en lugares concretos que están altamente contagiados”, expresó.

Por su parte, Carlos Reyes, miembro de la comisión, lamentó que a las discusiones no hayan acudido los representantes del Gobierno para aportar insumos a la propuesta hecha por el Ejecutivo, y no descartó que las recomendaciones de los diputados no logren consenso con la propuesta de Casa Presidencial, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Los legisladores consideran que la nueva propuesta de ley no cumple los parámetros que dictaminó recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, decidieron consultar con exmagistrados constituyentes, comunidad médica, científica, jurídica, la academia y entes especializados en la materia, como el Colegio Médico, Asociación de Epidemiólogos, entre otros.

Los representantes de estas organizaciones e instituciones coincidieron en que las cuarentenas deben ser focalizadas, razón por la cual la instancia legislativa instruyó al equipo técnico la confección de un dictamen relacionado a cuarentenas focalizadas en lugares en los que hay mayor incidencia de contagios.

A partir de las 3 de la tarde del miércoles se reunirá el equipo técnico para elaborar un dictamen que reúna los puntos coincidentes entre los participantes de las discusiones. Un punto de consenso entre los diputados es que la cuarentena sea «controlada, y por zonas». También dijeron que hay municipios que aún no han presentado casos y otros departamentos como Morazán, donde el covid-19 apenas registra algunos pocos.

Se informó además que para mañana que se convocará por tercera vez al ministro de Salud, a fin de que conozca pormenores de la propuesta de decreto que se elaborará. Al funcionario se le citó el día de ayer, lunes, y hoy, martes con el propósito de que profundizara sobre la propuesta del Consejo de Ministros de emitir un régimen de excepción, sin embargo no atendió a la invitación.