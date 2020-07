Ya arribó a El Salvador el grupo de médicos españoles para reforzar la lucha en el combate contra el COVID-19

La tarde de este miércoles, arribó a El Salvador un contingente de 28 especialistas españoles que vienen a reforzar la lucha contra la pandemia de COVID-19 en el país.

De acuerdo con las autoridades, esta delegación está compuesta por: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y técnicos sanitarios; todos altamente experimentados en la atención en primera línea contra el COVID-19.

Gracias, héroes de @grupo_samu, pronto los veremos en el hospital más grande y moderno de Latinoamérica, el @HospitalSV. pic.twitter.com/B9e4yXRk39 — Secretaría de Comunicaciones (@ComunicacionSV) July 29, 2020

Los especialistas españoles no solo se dedicarán a la atención de pacientes, también implementarán su modelo de gestión en los hospitales de la red nacional, especialmente en el nuevo Hospital El Salvador.

“Quiero agradecer al pueblo español y a toda su familia; si yo fuera madre de alguno de ustedes no sé si estaría tan feliz de que estuvieran aquí, pero eso demuestra la nobleza de su familia”, expresó la ministra de Relaciones Internacionales, Alexandra Hill Tinoco, al momento de dar la bienvenida a los españoles.

No solo se dedicarán a la atención de pacientes, también implementarán su modelo de gestión en los hospitales de la red nacional, especialmente en el @HospitalSV, donde compartirán sobre su experiencia ganada en el combate contra el #COVID19. pic.twitter.com/60HpAfwQaG — Secretaría de Comunicaciones (@ComunicacionSV) July 29, 2020

Por su parte, el Ministro de Salud, Fracisco Alabí, agradeció el gesto humanitario del pueblo español y aseguró que la experiencia de este personal médico será de vital importancia en El Salvador.

“Todo el respeto para ustedes y gracias por apoyar el objetivo del Presidente: salvar la mayor cantidad de vidas posible. Gracias por toda la cooperación que nos entregarán, gracias por todo lo que harán en nuestro país. Con base a lo que sucedió en su territorio, tendremos más evidencia científica para poder mejorar el desempeño en nuestro país para el combate al COVID-19”, dijo Alabi.

"Para nosotros ha sido una labor titánica sobrellevar esta pandemia; contar con el apoyo internacional es importante para poder superar esta enfermedad", Ministro @FranAlabi. pic.twitter.com/BfFe9IR6iJ — Secretaría de Comunicaciones (@ComunicacionSV) July 29, 2020

Por su parte, el Presidente Bukele confirmó esta mañana que los profesionales sanitarios se sumarán al trabajo que el personal médico del país realiza sin ninguna compensación económica. Sin embargo, el Gobierno correrá con la estancia de los expertos en el país.

“Este grupo de trabajadores de la salud han decidido venir a apoyarnos. Ellos no son salvadoreños, no son hijos de migrantes, no tienen lazos con nuestro país, no están cobrando salario y no ganan nada material. Sin embargo, vienen a nuestro país a salvar vidas, a arriesgar la suya propia; dejan a sus familias en España, a quienes no verán durante un mes”, expresó el mandatario en su cuenta de Facebook.

Más información sobre este tema: